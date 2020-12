Betzdorf

Ein Ständchen zum Muttertag – damit überraschte die Stadtkapelle Betzdorf gestern die Bewohner des Altenzentrums St. Josef in Betzdorf. Das Orchester spielte in kleiner Besetzung mit elf Musikern unter freiem Himmel. Die Senioren hörten am Fenster oder auf dem Balkon sitzend zu. Märsche, Polka und Volkslieder zum Mitsingen erklangen beim fröhlichen Zusammenspiel. Dirigent Sascha Becher gab mit der Trompete den Ton vor.