Stadtfest Altenkirchen: Ein Mobilitätstag könnte Alternative bieten

Das zwölfte Stadtfest in Altenkirchen, das eigentlich im Mai vergangenen Jahres stattfinden sollte, fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Und auch in diesem Jahr steht für Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt fest, dass das bunte Treiben im Herzen der Kreisstadt wohl abermals ins Wasser fallen muss. Doch angesichts des Infektionsgeschehens im AK-Land den Kopf in den Sand stecken, will der Stadtchef auch nicht. Im Hauptausschuss der Stadt machte er sich deshalb für die Planung eines Mobilitätstages stark.