Plus Kreis Altenkirchen

Stadtbürgermeisterwahlen im AK-Land: Neuhoff auch mit schwächerem Ergebnis zufrieden

i Berno Neuhoff. Foto: Archiv Hering

In vier Städten im AK-Land gab es am Sonntag keinen Konkurrenzkampf um den Stadtbürgermeisterposten. In Herdorf, Wissen, Kirchen und Altenkirchen stellte sich jeweils nur ein Bewerber zur Wahl. Alle vier Kandidaten konnten die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen. Die Stimmungslage war in den Kommunen dennoch unterschiedlich.