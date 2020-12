Daaden

Die Corona-Pandemie reißt allerorten Löcher in die kommunalen Kassen. Doch in Daaden können die Bürger aufatmen: Die Stadt wird deshalb nicht an der Steuerschraube drehen. In einer mit vielen Themen gespickten Sitzung beschloss der Stadtrat am Mittwochabend, die Hebesätze fürs kommende Jahr nicht zu erhöhen.