Altenkirchen

Unter dem Dach einer Genossenschaft könnte die Nahversorgung der Altenkirchener Bürger in der Oberstadt mit regionalen Produkten verbessert werden. Im Kauftreff in der Frankfurter Straße, in dem schon seit rund zwei Jahren ein Ladenlokal leer steht, sollen sich nach dem Wunsch von Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt in Zukunft die Regale wieder füllen. Und zwar mit Produkten der Region und Erzeugnissen von Direktvermarktern.