Stadt Altenkirchen: Ausschuss erwartet viel vom Citymanagement

Wie unter einem Brennglas legt Corona derzeit die schwierige Situation der Innenstädte offen, die sich gerade in Mittelzentren wie Altenkirchen schon lange vor Ausbruch der Pandemie verschärft hat. Umso einiger sind sich alle Akteure in der Kreisstadt, dass es einen Impuls braucht, um besonders für Einzelhandel und Gastronomie neue Perspektiven zu eröffnen und das Zentrum vor einer Verödung zu bewahren. Diesen erhofft man sich von einem Citymanagement, zu dessen Verwirklichung der Stadtentwicklungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung einen weiteren Schritt gegangen ist. Einstimmig beauftragte er die Verwaltung, beim Land im Rahmen der Städtebauförderung den Förderantrag auf Kostenübernahme der Stelle eines Citymanagers zu stellen.