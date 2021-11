Es waren nicht vorhersehbare Einsätze und Herausforderungen, die die Arbeit des DRK-Kreisverbandes in den letzten fünf Jahren ganz besonders geprägt haben. So brachte es der scheidende Präsident des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen, Michael Lieber, auf den Punkt. Die Flüchtlingshilfe auf dem Stegskopf, die Corona-Pandemie und zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal hatten die rund 500 aktiven Mitglieder in den neun Ortsvereinen des DRK im Kreis besonders gefordert.