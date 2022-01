Eine persönliche Beziehung zu Gott gehört zum Glaubenskern evangelikaler Christen – und das offenbart sich auch bei der Staffelübergabe an der Spitze des in Altenkirchen ansässigen Sportmissionswerk SRS. Dessen Gesamtleitung hat Hans Günther Schmidts (62) nach 18 Jahren in die Hände des 20 Jahre jüngeren Daniel Mannweiler übergeben, der sich an die Umstände seiner Berufung noch bestens erinnert.