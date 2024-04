Plus Wissen-Schönstein Stabwechsel bei der Hatzfeldt-Wildenburg'schen Verwaltung: Auf Franz Straubinger folgt Rüdiger Hunke Von Elmar Hering i Bei der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung geschieht die Übergabe des Staffelstabes in einträchtiger Teamarbeit (von links): Franz Straubinger, Nicolaus Graf von Hatzfeldt und Rüdiger Hunke. Foto: Elmar Hering Bei der Hatzfeldt-Wildenburg'sche Verwaltung endet eine Ära: Franz Straubinger (69) verlässt nach mehr als drei Jahrzehnten die Geschäftsführung des großen Forstunternehmens. Sein Nachfolger ist Rüdiger Hunke (57), ebenfalls promovierter Forstwissenschaftler. Lesezeit: 3 Minuten

Mit ihren drei Betriebsstätten in Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Thüringen spielt die Hatzfeldt-Wildenburg'sche Verwaltung sozusagen ziemlich weit oben in der Bundesliga der deutschen Privatwaldbesitzer. Hier wird Teamarbeit groß geschrieben. Für Rüdiger Hunke bedeutet das, dass er quasi nicht nur Trainer, Manager, Direktor, Jugendscout und Stadionsprecher in einer Person ist, sondern auch ...