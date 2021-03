Die Sanierung der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Kirchen stand im Mittelpunkt der ersten digital durchgeführten Jahresversammlung des Fördervereins in seiner Geschichte. Es dürfte auch eine der ersten Online- Jahresversammlungen eines Vereins im AK-Land überhaupt gewesen sein. Der alte und neue Kassierer Paul Eisel gab dabei in seinem Tätigkeitsbericht einen Einblick in den aktuellen Stand der noch laufenden Arbeiten am Gotteshaus.