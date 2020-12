Betzdorf

Am 24. März wäre der Betzdorfer Pastor Georg Koch 75 Jahre alt geworden. Dies hat der Arbeitskreis Mission, Entwicklung, Frieden der katholischen Pfarrei St. Ignatius zum Anlass genommen, an die Worte und Predigen des geschätzten Seelsorgers zu erinnern. Diese sind in dem Buch „Zwischenrufe“ gesammelt und veröffentlicht worden. Der Sammelband hat sich zu einem echten Bestseller entwickelt.