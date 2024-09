Nach einem ergreifenden und bisweilen hochklassigen Konzert mit Botschaften des Friedens, bei denen auch die Turmbläser und der MGV Birken-Honigsessen mit Qualität und viel musikalischem Gefühl zum Gelingen beitrugen, sangen die drei Chöre von Dirigent Marcin Murawski (Sing Along, Chorespondenz und der Kirchenchor St. Elisabeth) gemeinsam den Abba-Song „Thank you for the Music“. Foto: Thomas Hoffmann