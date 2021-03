Spürbare Effekte in Nauroth: Bodenschwellen bremsen die Raser

Das Neubaugebiet in Nauroth lockt neben den Häuslebauern auch viele Neugierige an und wird, selbstverständlich, außerdem rege von Baufahrzeugen befahren. Leider halten sich nicht alle Fahrer an die gegebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h, weshalb sich die Gemeinde entschieden hat, den Verkehr in der Straße „In den Weiden“ durch zwei Bodenschwellen zu beruhigen. „Die Leute, die da wohnen, sind sehr zufrieden damit. Die Fahrzeuge fahren wirklich langsamer“, konnte Ortsbürgermeisterin Gabi Heidrich jetzt im Gemeinderat berichten.