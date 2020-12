Kreis Altenkirchen

Für die Ingelbacher ist die Neophyten-Bekämpfung bereits Routine. Bereits zum fünften Mal hat die Gemeinde in den Sommerferien gemeinsam mit dem Jagdpächter Torsten Hierman dazu aufgerufen, dem Indischen Springkraut an den Ufern der Wied in ihrer Gemarkung zu Leibe zu rücken. Erneut beteiligten sich auch einige Kinder und Jugendliche an der Aktion, die diesmal an einem Samstagvormittag beendet war. Für Ortsbürgermeister Dirk Vohl ist das ein sichtbarer Erfolg des Handelns in den vergangenen Jahren. „Am Anfang haben wir zwei Samstage benötigt, später einen und jetzt nur noch einen halben“, berichtet er. Denn die Menge des Springkrauts, das mit seinen violetten Blüten zwar hübsch aussieht, aber als invasive Art heimische Pflanzenarten verdrängt, hat sich deutlich reduziert.