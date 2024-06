Sprengsätze in Betzdorf entdeckt: Polizei sucht Zeugen

Ein lauter Knall und verdächtige Gegenstände: In Betzdorf wurden selbstgebaute Brandsätze gefunden.

Eine Anwohnerin des Wohngebiets Struthof bemerkte in der Nacht zu Sonntag, 16. Juni, einen lauten Knall. Am darauffolgenden Abend stellte eine Spaziergängerin am Verbindungsweg zwischen der Schützenstraße und der Struthofspange verdächtige Gegenstände fest, die durch die Polizei sichergestellt wurden.

Es handelt sich dabei um selbstgebaute Spreng- und Brandsätze mit entsprechenden Zündvorrichtungen. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen können.