Als Musiker begeisterten sie vor Corona in regelmäßigen Abständen ihr Publikum, die Männer und Frauen der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Aber spätestens seit Sonntag darf man, was das Planen und Organisieren von kurzfristigen Veranstaltungen angeht, auch in dieser Hinsicht getrost sagen: „Das war Spitze!“ In Folge der Flutkatastrophe an der Ahr hatte der musikalische Leiter Christoph Becker spontan die Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten.