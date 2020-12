Scheuerfeld

Es ist ganz schön heiß auf dem Schulhof der Grundschule Scheuerfeld. Doch 15 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren macht die Hitze überhaupt nichts aus. Warten doch fantastische Spielmöglichkeiten in Griffweite auf sie. Und gewinnen kann man auch was. Denn das Spielmobil der Jugendpflegen aus Betzdorf/Gebhardshain und Kirchen ist „on Tour“ und macht Station in Scheuerfeld.