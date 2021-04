Betzdorf

Spielgeräte-Schuppen in Betzdorf aufgebrochen: Diebe klauen „Polizei-Bobbycar“

Nein, das ist kein verspäteter Aprilscherz. Am Karfreitag sind bislang unbekannte Täter in einen Spielgeräte-Schuppen des Franziskus-Kindergartens in der Jung-Stilling-Straße eingebrochen. Die Beute? Ein grünes „Polizei-Bobbycar“.