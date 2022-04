Die Aktiven des Musikvereins Scheuerfeld proben für den Neustart: Am 7. Mai, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr), lädt der MVS zu seinem traditionellen Frühjahrskonzert in die Stadthalle in Betzdorf ein. 2020 musste das Konzert kurzfristig aufgrund der beginnenden Pandemie abgesagt werden, und auch im vergangenen Jahr ließ Corona keine Veranstaltung dieser Art zu.