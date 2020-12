Kirchen

Einige Bürger in der Verbandsgemeinde Kirchen werden sich fragen, was für ein seltsames Gefährt da wohl dieser Tage durch die Straßen fährt. Das Fahrzeug der Firma Eagle Eye Technologies (eet) aus Berlin macht keine Aufnahmen für Google Maps, sondern erfasst die Zustände der Straßen einschließlich der Nebenanlagen in den Ortsgemeinen Brachbach, Niederfischbach und Harbach sowie in der Stadt Kirchen.