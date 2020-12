Betzdorf

Auch die Kinder haben es nicht leicht in diesen Tagen. Um so schöner, wenn es dann eine Ablenkung vom Alltag gibt. Das dachten sich die Initiatoren des Gabenzauns in Betzdorf um Sarah Giermann-Striegl. Aus diesem Grunde richteten sie für Mädchen und Jungen, auch, aber nicht nur aus bedürftigen Familien, Osternester mit Schokolade und Eiern sowie Bilderbüchern mit Geschichten über kleine Helden aus der Bibel her.