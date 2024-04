Plus Wissen

Spendenaktion nach Kirchenbrand in Wissen: „Klangstifter“ für die neue Orgel gesucht

i Zusammen mit Vertretern des Kirchenvorstandes sowie Pfarrer Martin Kürten und Bürgermeister Berno Neuhoff warb Seelsorgebereichsmusiker Andreas Auel (2. von links) für die Patenschaftsaktion zugunsten der Orgelneubeschaffung für die Wissener Pfarrkirche Kreuzerhöhung. Foto: Thomas Hoffmann

Mehr als 14 Monaten liegt die Brandstiftung in der katholischen Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen zurück. Während einige Teile der Inneneinrichtung restauriert werden können, gingen andere damals unwiederbringlich verloren – so auch die große Kirchenorgel aus dem späten 18. Jahrhundert. Zur Finanzierung eines neuen Instrumentes kann jeder beitragen, der eine Patenschaft für eine Orgelpfeife übernimmt.