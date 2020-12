Dermbach

Unzählige Karnevalsfeiern haben in den vergangenen 20 Jahren ihre Spuren an der Bestuhlung der Mehrzweckhalle in Dermbach hinterlassen. Der Gerstensaft floss nicht nur in die Krüge, sodass sich die Damen im feinen Zwirn nicht mehr auf die Polster setzen möchten. Die Ortsvereine bemühen sich bereits seit fünf Jahren, Tische und Stühle auszuwechseln. Durch Spenden und Einnahmen beim Weihnachtstreiben kam bereits ein Teil der Kosten zusammen. Mit einer Spende über 16.000 Euro der Volksbank Daaden an die Stadt Herdorf konnte das Projekt (Gesamtkosten 26.000 Euro) nun mit einem Schlag abgeschlossen werden.