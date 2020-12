Westerwald

Die Sparkasse Westerwald-Sieg hat zu Beginn der neuen Fußballsaison die Vertreter der Westerwälder Fußball-Rheinlandligisten und -Oberligisten zu einem Gespräch in das Stadion des Neu-Rheinlandligisten TuS Montabaur eingeladen. Mit im Gepäck hatte Peter Mohr, Leiter Kommunikation der Bank, insgesamt 15.000 Euro an Spenden, die er zur Unterstützung der Jugendarbeit an fünf erfolgreiche Westerwälder Mannschaften überreichte.