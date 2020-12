Weitefeld

1000 Euro hat der Förderverein der „Alten Herren“ (AH) des TUS Weitefeld/Langenbach an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth gespendet. Obwohl durch die Corona-Pandemie das diesjährige Brunnenfest in Weitefeld ausfallen musste, war es den Mitgliedern der AH Weitefeld wichtig, die Kinderkrebshilfe auch in den schweren Zeiten zu unterstützen.