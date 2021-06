Der Kreisverband Altenkirchen im Kinderschutzbund hat je fünf Schülern der Erich-Kästner-Grundschule in Altenkirchen und der Franziskus-Grundschule in Wissen dazu verholfen, dass sie künftig Besitzer eines wiederaufbereiteten Notebooks werden. Spender dieser Aktion, bei der rund 100 Firmen-Notebooks an Kinderschutzbünde und Institutionen im nördlichen Rheinland-Pfalz vergeben werden, sind die Rhenag und ihre Töchter Rhein-Sieg-Netz sowie Westerwald-Netz.