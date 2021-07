253 Kilogramm leicht, 109 PS stark, in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h: Das sind die beeindruckenden Zahlen des s3-21e „Maya“. So lautet der Name des neuen Rennwagens der Speeding Scientists Siegen – kurz s3racing – dem Formula-Student-Rennteam der Universität Siegen. Im Rahmen einer digitalen Rollout-Woche wurde der Öffentlichkeit der neue Rennwagen in allen Details präsentiert – von der Aerodynamik über das Chassis bis zur offiziellen Enthüllung.