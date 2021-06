Es war ein historischer Tag für Hamm, als am 6. Juni 1981, an diesem Sonntag genau vor 40 Jahren, der SPD-Parteivorsitzende und Präsident der Sozialistischen Internationalen, Willy Brandt, im Raiffeisen-Geburtsort weilte. Damaliger Anlass war ein in der Sporthalle Hamm in den Nachmittagsstunden stattfindender Parteitag des SPD-Unterbezirkes Neuwied/Altenkirchen.