Betzdorf

Geht es nach der SPD im Bund, so soll das alte Kindergeld durch ein neues Kindergeld ersetzt werden. Das Ganze nennt sich Kindergrundsicherung, und die Pläne hierzu erläuterte Juliane Seifert. Die Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium war auf Einladung von Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in ihrer Funktion als Landtagsabgeordnete sowie ihres Parteikollegen MdL Heijo Höfer zu einer Informationsveranstaltung am Mittwochabend ins Betzdorfer Rathaus gekommen.