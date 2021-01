SPD macht Wahlkampf im digitalen Wohnzimmer: Malu Dreyer und Matthias Gibhardt im Plausch

Kreis Altenkirchen

Im Wahlkampf durch die Stadthallen des Landes reisen, um die Basis zu motivieren sowie den Wahlkreiskandidaten den Rücken zu stärken und ihre Bekanntheit zu steigern – diese Routine fällt im Corona-Winter vor der Landtagswahl am 14. März weg für Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer. Gut, dass die Digitalisierung Alternativen ermöglicht – und ein solches Format hat sich Dreyers Team mit der Wir-Mit-Ihr-Tour überlegt. Dabei begibt sich die Landesmutter auf eine virtuelle Tour durch Rheinland-Pfalz, indem sie die Direktkandidaten zu einer Plauderei in ihr „Wohnzimmer“ in der SPD-Zentrale in Mainz bittet. Als Erster ist am Montagabend Altenkirchens Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt an der Reihe, den die SPD im Wahlkreis Altenkirchen ins Rennen schickt.