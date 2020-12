Betzdorf/Gebhardshain

„Außer der SPD will offenbar kaum einer sparen, und viele wollen nicht einmal wissen, ob Verbesserungen für die Aufgabenerledigung und die Beschäftigten möglich sind.“ So resümierte Sebastian Birk, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, die gemeinsamen Beratungen des Vorstands mit der VG-Ratsfraktion über die Reaktionen auf den SPD-Antrag zur Prüfung hinsichtlich sich bietender Synergie- und Einspareffekte bei der Neuordnung der Bauhöfe. Das wird in einer Mitteilung der Sozialdemokraten verdeutlicht.