SPD in Betzdorf-Gebhardshain fordert: Kostenlose Hygieneartikel für Mädchen und Frauen

Damenhygieneartikel (Binden, Tampons) sollten kostenfrei in allen öffentlichen Gebäuden und Schulen in eigener Trägerschaft innerhalb der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain zur Verfügung gestellt werden. Begleitet werden sollte das mit einer Aufklärungskampagne. „Denn kostenfreie Damenhygieneartikel sollten so selbstverständlich sein wie kostenfreies Toilettenpapier“, findet Steffi Stieler von der SPD-Fraktion in der vergangenen Sitzung des Verbandsgemeinderates. Doch mit diesem Antrag konnten sich die Sozialdemokraten im Rat nicht durchsetzen.