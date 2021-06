SPD im Kreis Altenkirchen stellt Antrag: Damenhygiene beschäftigt bald auch die heimische Politik

Die SPD-Fraktion im Kreistag möchte, dass künftig in öffentlichen Gebäuden, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie in der Gastronomie niedrigschwellig und in geeigneter Weise Damenhygieneartikel zur Verfügung stehen. Dies ist die Kernforderung eines Antrags der Sozialdemokraten, mit dem sich der Kreistag bei seiner nächsten Sitzung am Montag, 28. Juni, beschäftigen soll. „Es war für mich als Leiter der Jugendeinrichtung Kompa eine Selbstverständlichkeit, dass Damenhygieneartikel für die Mädchen und jungen Frauen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Das sollte heutzutage im öffentlichen Bereich Standard sein“, wird der Altenkirchener Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt in einer Pressemitteilung zitiert. Für Frauen und Mädchen das Leben in solidarischer Weise ein wenig leichter machen, das sei das Ziel des Antrages, teilt die SPD-Fraktion mit und Fraktionsmitglied Bernd Becker betont: „Wir hoffen, dass das Thema zwischen den Fraktionen nicht strittig diskutiert wird. Zahllose Kommunen haben bereits derartige Regelungen getroffen“. Andere Länder seien da viel weiter in der gesellschaftlichen Entwicklung. Zuletzt habe Schottland eine nationale Regelung über die Verpflichtung zur kostenlosen Verfügbarkeit von Damenhygieneartikeln verabschiedet.