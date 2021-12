„Spaziergang“ in Kreisstadt: Böllerwurf gegen Einsatzkräfte – Stadtchef mit Statement

Einige der – nach aktueller Schätzung der Polizei – circa 250 Teilnehmer der unangemeldeten Demonstration am Montag in Altenkirchen müssen sich auf juristische Konsequenzen einstellen. Mehrere Verfahren wurden laut Guido Böing, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Altenkirchen, eingeleitet – teils wegen der bloßen Teilnahme an der Versammlung, die aufgrund des Verbots durch die Kreisverwaltung eine Ordnungswidrigkeit darstellt, teils aber zusätzlich auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.