Weihnachten ist noch nicht so arg lang her, da freut sich der Löschzug IX aus Niederschelderhütte bereits auf das nächste Christfest. Denn Ende des Jahres soll sein neues Feuerwehrhaus fertiggestellt sein. Am Dienstag hatte die Verbandsgemeinde Kirchen zum symbolischen Spatenstich im Hüttenweg eingeladen. Bürgermeister Andreas Hundhausen erinnerte gleich zu Beginn an seinen Vorgänger Maik Köhler und bat aus Anlass zu dessen erstem Todestag um eine Gedenkminute.