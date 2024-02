Spatenstich für 30-Millionen-Euro-Projekt: Bau des Pflege- und Gesundheitszentrum in Betzdorf kann beginnen

In das große Bauprojekt am ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) kommt Bewegung. Am Dienstagnachmittag haben Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer und die Investoren zum gemeinsamen Spatenstich des Pflege- und Gesundheitszentrums eingeladen. Auf rund 900 Quadratmetern soll dort ein mehrstöckiges Gebäude entstehen, das 132 Bewohnern und Bewohnerinnen Platz bieten soll.