Horhausen

Spaß für Groß und Klein in Horhausen: Bunte Flieger am Wäller Himmel

i Am ersten Oktoberwochenende sind sie wieder zu sehen, die Flugdrachen am Westerwälder Himmel. Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Dass der Sommer im Westerwald zu Ende geht, das konnte ein jeder in den zurückliegenden Tagen bereits spüren, umso schöner ist es daher, dass das beliebte Westerwälder Drachenflugfest am Wochenende 5. und 6. Oktober erneut auf den Wiesen unterhalb des Feuerwehrhauses, Floriansweg, in Horhausen stattfinden wird.