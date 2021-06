Spannung bis zur letzten Sekunde: 200 Fans zittern in der „Muli-Arena“ in Oberwambach

Drittes Vorrundenspiel der deutschen Fußballer bei der Europameisterschaft – und zum dritten Mal hat Michael „Muli“ Müller sein Gelände in Oberwambach geöffnet, um 200 heimischen Fans von Jogis Jungs das Gemeinschaftserlebnis im kleinerem, aber nicht minder Corona-konformem Rahmen zu servieren. „Ausverkauft“ meldet der Getränkehändler vor dem Anpfiff in der Münchener Allianz-Arena, in der gegen Ungarn der Einzug der deutschen Elf ins Achtelfinale des Turniers gelingen sollte. Auch Bürgermeister Fred Jüngerich schafft es pünktlich zum ersten Schiedsrichterpfiff. Irgendwelche Zweifel daran hatte keinen Platz auf den Bänken in der Oberwambacher „Muli-Arena“ gefunden, auch nicht nach der ungarischen Pausenführung durch durch Szalai, obwohl sich da so manches Gesicht verfinstert und das Zittern beginnt.