Plus Kreis Altenkirchen

Spannung bei Beigeordnetenwahl im Kreis Altenkirchen: CDU kritisiert Grüne – Wer macht das Rennen?

i Bleibt Fred Jüngerich Dritter Beigeordneter des Kreises Altenkirchen? Es ist die große Frage im Vorfeld der konstituierenden Sitzung des Kreistags an diesem Dienstag, 3. September 2024. Foto: Annika Stock

So viel Spannung war selten in einer bevorstehenden Wahl der Kreisbeigeordneten. Stein des Anstoßes ist dabei ganz konkret der Name Fred Jüngerich beziehungsweise die Frage: Nach welchem Prinzip sollen die Posten vergeben werden.