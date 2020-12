Daaden

Es ist eine Recherche, die Volker Rosenkranz, Chefredakteur der Daadetaler Geschichtsbriefe, beschäftigt hat. „Das Ergebnis hatte ich mir so nicht vorgestellt“, sagt er bei der Vorstellung der 11. Ausgabe im Bürgerhaus in Daaden. Er meint die Geschichte einer Sinti und Roma sowie ihrer zwei Kinder. Im Volksmund wurde sie nur „Backesnelly“ genannt. Sie lebte in Nisterberg, war aber im gesamten Daadener Land und auch in Herdorf bekannt.