Herdorf

Wenn in Herdorf voraussichtlich in wenigen Wochen nach dem „H-Plus Carré“ auch die neue Sporthalle eingeweiht wird, dann wird sie, Stand jetzt, keinen besonderen Namen tragen. Dieter Ermert hat da eine Idee: „Wie wäre es mit August-Sander-Halle?“ Sein Vorschlag kommt nicht von ungefähr, schließlich setzt sich der bekennende Heimatfreund seit Jahren dafür ein, dass die Stadt ihren Ehrenbürger, den weltberühmten Fotografen, stärker in den Vordergrund stellen sollte.