Wissen

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) wird seine Einrichtungen am Standort Wissen schließen. Grund sind schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine mangelnde Nachfrage, heißt es in einer Pressemitteilung des gemeinnützigen, eingetragenen Vereins mit Sitz in Ebersbach (Landkreis Göppingen). Teilnehmer an aktuellen Maßnahmen werden bis zu deren regulärem Ende hin von den Fachkräften betreut, heißt es weiter.