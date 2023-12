Plus Kreis Altenkirchen Sorgenkind Oberwesterwaldbahn: Wieso schnellere Züge auf sich warten lassen Schlechte Nachrichten für die Fahrgäste der Oberwesterwaldbahn: Die Deutsche Bahn teilte in einer Presseinformation mit, dass das neue Fahrplankonzept mit schnelleren Zugverbindungen auf der Oberwesterwaldbahn erst im April 2024 realisiert werden könne. Und es kommt noch schlimmer. Von Hans-Peter Günther

Bahnkunden müssen sich mal wieder in Geduld üben: Schnellere Zugverbindungen auf der Oberwesterwaldbahn werden erst im April 2024 angegangen. Zudem entfallen ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 10. Dezember, zwischen Altenkirchen, Hachenburg und Nistertal-Bad Marienberg alle Züge und werden bis auf Weiteres durch Busse ersetzt. Die Angaben in den elektronischen Auskunftssystemen ...