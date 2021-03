Vor mehr als 100 Jahren ging am 28. April 1918 eine in Forst geschriebene, einen Tag später beim Postamt in Hamm abgestempelte und mit drei Motiven des Bergdorfes versehene Ansichtskarte auf den postalischen Weg. Adressiert war sie an den Kanonier Kramer in der „5. Batterie, Regiment 57“. Ein Zustellungsort wurde nicht angegeben. Anscheinend war die Einheit bei der Post hinreichend bekannt und die Zustellung kein Problem.