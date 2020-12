Sommerschule: Das läuft wann und wo im Kreis Altenkirchen

Kreis Altenkirchen

Auch wenn im AK-Land kritische Stimmen zur Umsetzung des Projekts „Sommerschule“ laut wurden (die RZ berichtete), laufen die Vorbereitungen landesweit auf Hochtouren. Nachdem sich etwa 20.000 Schülerinnen und Schüler und rund 4500 Freiwillige als Kursleiterinnen und Kursleiter gemeldet hatten, bereiten die Kommunen vor Ort gerade ihre Angebote vor. „Mehr als 290 Angebote finden sich mittlerweile auf der Website ferien.bildung-rp.de. Dort können Familien nach Angeboten in ihrer Verbandsgemeinde oder ihrem Kreis suchen und ihre Kinder dann entsprechend anmelden“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig und betonte: „Ich möchte allen Beteiligten vor Ort in den Kommunen sehr herzlich für ihr großes Engagement danken. Wir sind das einzige Bundesland, in dem Land und Kommunen gemeinsam eine landesweite Sommerschule veranstalten. Das gelingt, weil alle Beteiligten, die Kommunalen Spitzenverbände, die Kreise und Verbandsgemeinden, das Team des Bildungsministeriums, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie das Pädagogische Landesinstitut gemeinsam mit viel Herzblut daran arbeiten“, so die Ministerin. In der Sommerschule RLP wird es in den letzten beiden Ferienwochen von Montag bis Freitag qualifizierte Nachhilfeangebote in Deutsch und Mathematik für Schüler von der 1. bis zur 8. Klasse geben, damit der Start ins neue Schuljahr gut gelingt.