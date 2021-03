Der CDU-Politiker Matthias Reuber wird den Wahlkreis 2 in den kommenden fünf Jahren in Mainz repräsentieren. Obwohl die SPD nach Landesstimmen die Christdemokraten überflügelte, sicherte sich der 28-Jährige aus Birken-Honigsessen das Direktmandat. Doch wie wurde konkret in den einzelnen Orten und Verbandsgemeinden gewählt? Wo hatten die Parteien ihre Hochburgen, wo bekamen sie nur schwer ein Bein auf den Boden? Wir haben die Ergebnisse mal etwas genauer unter die Lupe genommen.