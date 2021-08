In den letzten Wochen hat sich die Zahl der Fundtiere, die vom Tierschutzverein Altenkirchen aufgenommen werden, erhöht. Dass gerade in den Sommerferien Vierbeiner vor der Türe des Tierheimes in Weitefeld abgestellt werden, ist Amneris Bürschel, Vorstand des Vereins, nicht neu. Doch das muss nach ihrer Meinung gar nicht sein.