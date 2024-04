Plus Kreis Altenkirchen/Helmenzen

So gelingt die Hühnerhaltung im Kreis Altenkirchen: Auslauf und Abwechslung sind das A und O

i Frische Luft unter freiem Himmel: Insgesamt 1100 Hühner gehören zur Landwirtschaft vom Wällerhof in Helmenzen der Familie Augst, die bereits in siebter Generation den Hof führt. Foto: Silke Augst

An Hühnerhalter. egal, ob privat oder gewerblich – werden diverse Anforderungen gestellt, damit das Geflügel artgerecht gehalten wird. Unsere Zeitung hat Landwirtschaftsmeister Matthias Augst und Bauernhofpädagogin Silke Augst auf ihrem Wällerhof in Helmenzen besucht. Hier werden 1100 Hennen in drei mobilen Hühnerställen (Freilandhaltung) gehalten. Zwei Hühnerställe sind jeweils für die Kapazität von 330 Hühner ausgelegt, einer für 430 Tiere.