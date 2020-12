Altenkirchen

Mit seinen großen Augen schaut „Leon“ über das wildromantische Gelände des Haus Felsenkeller. Er scheint sich zu freuen, an diesem lauen Spätsommerabend ein so nettes Plätzchen ergattert zu haben. Oder fragt er sich vielmehr, was es mit den maskierten Menschen auf sich hat, die über die Wiesen und Wege streifen, um ihn und seine Artgenossen einer genauen Betrachtung zu unterziehen? Was genau in diesem (Holz)Kopf vor sich geht, wird wohl immer ein Rätsel bleiben, denn „Leon“ ist eine von Friedhelm Zöllners vielgestaltigen Skulpturen und gehört zum Ensemble der Exponate, die seit Freitag unter dem Motto „Draußen vor der Tür“ rund um das Bildungshaus zu sehen sind.