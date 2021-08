Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 19:52 Uhr

Betzdorf

„Sind keine Streicheltiere“: Betzdorfer Verwaltung mahnt vor illegaler Anfütterung von Wildschweinen

Im Grünstreifen zwischen der Gregor-Wolf-Straße und dem Gelände des Hagebaumarkts in Betzdorf haben es sich seit einigen Wochen ein paar ganz besonders wilde Zeitgenossen gemütlich gemacht. Die Rede ist von rund einem Dutzend Wildschweinen, welche sich dort niedergelassen haben. „Offenbar hat falsch verstandene Tierliebe, in Form von illegaler Fütterung, zu der starken Population der Tiere am Betzdorfer Molzberg geführt“, schreibt die Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain in einer Pressemitteilung.